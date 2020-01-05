شاهد.. إيران تنشر وصية قاسم سليماني لزوجته

وكالات(صدى):

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة من وصية قاسم سليماني لزوجته، قالت أنه كتبها قبيل ساعات من اغتياله.

وجاء في نص الوصية “زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان… محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى”.

وكان التلفزيون العراقي الجمعة، قد أعلن مقتل سليماني برفقة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بصواريخ غارة أمريكية في العراق.