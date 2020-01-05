توفر وظيفة إدارية بالمجلس الصحي في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المجلس الصحي السعودي من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (سكرتير تنفيذي).

واشترط المجلس أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم في تخصص (السكرتارية) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير تنفيذي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في (خبرة مدير مكتب لمدير عام، خبرة سكرتير تنفيذي لمدير عام).

موعد التقديم:

– التقديم الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/01/05م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2020/01/16م من خلال الرابط هنا