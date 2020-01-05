قيس الخزعلي يكشف أسرار حول علاقة إيران بالميليشيات العراقية

طهران(صدى):

كشف قيس الخزعلي أحد المقربين لطهران، عن حقائق صادمة جول علاقة إيران بالميليشيات العراقية، خلال التحقيقات الأمريكية معه؛ حيث أظهر تعاون كبير من الجلسة الأولى.

وكشف الخزعلي خلال فترة اعتقاله عن حقائق مثيرة حول عملية تدريب الميليشيات العراقية على يد الحرس الثوري الإيراني، وكيفية وصول الدعم لهذه الميليشيات.

وقال الخزعلي خلال التحقيقات، إن أعضاء جيش المهدي الذي يقوده السياسي ورجل الدين العراقي مقتدى الصدر تلقوا تدريبًا ودعمًا عسكريًا من مصادر إيرانية، إضافة إلى تلقي أعضاء منظمة بدر تدريبات في إيران.

كما كشف الخزعلي للمحققين الأميركيين عن اسم معسكر لتدريب المجموعات العراقية يدعى (معسكر الإمام خامنئي) من أصل ثلاثة معسكرات شمال طهران.

وأكد على أن جميع مشرفي التدريب في هذه المعسكرات إيرانيون يتحدثون الفارسية، وتتم ترجمة تعليماتهم إلى العربية.

ولفت إلى أنه سمع منذ ستة أشهر، عن ذهاب جنود من كتائب حزب الله إلى إيران لتلقي تدريب لمساعدة المتمردين في حرب بالعراق.