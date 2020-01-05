الربو الشعبي عند الأطفال.. أعراضه وكيفية الوقاية منه

رشيدة المطيري(صدى):

مرض الربو الشعبي من الأمراض الشائعة المعروفة حديثاً ومنذ القدم ، وهو ينتشر بشكل واسع في جميع المجتمعات ، إلا أن الإحصائيات تشير إلى زيادة نسبة الإصابة بهذا المرض لتصل إلى 14% من التعداد السكاني في بعض المجتمعات ، وخصوصاً بين الأطفال والشباب ، وهؤلاء يشكلون ما نسبته 20% تقريباً من المصابين بالربو.

ورغم أن هذا المرض له علاقة بالإستعداد الوراثي وأنه يعتبر من الأمراض العائلية التي قد يصاب فيها أكثر من فرد من أفراد العائلة ، إلا أن وجود المحسسات البيئية مثل الغبار المنزلي والجوي وتقلبات الجو من حرارة ورطوبة والروائح المختلفة مثل: روائح الزهور، والأشجار، وروائح الطيور، أو الحيوانات ،أوالحشرات مثل :الصراصير ،وروائح الغازات، والمصانع، والتدخين،بالإضافة لبعض الأطعمة مثل: البيض، والسمك، والشوكولاتة، وكذلك بعض الأدوية فهذه العوامل جميعاً يمكن أن تؤدي إلى إحداث النوبة الربوية عند شخص يحمل الإستعداد الوراثي ، كما أن التهاب الجهاز التنفسي العلوي ،ونزلات البرد والزكام فإنها تعتبر من الأسباب ، وتلعب العوامل النفسية والعصبية دوراً مهماً في هذا المجال فكثيراً ما نشاهد إشتداد المرض عقب التعرض لأزمة عاطفية، أو توتر نفسي،أو قلق لأي سبب من الأسباب ويمكن للمناخ الصحراوي الموجود في بلادنا وما يصاحبه انتشار الغبار الشديد والأتربة ، بالإضافة إلى تقلبات المناخ أن يزيد من إمكانية ظهور المرض مقارنة مع كثير من الدول الأخرى .

يتظاهر الربو الشعبي بنوب متكررة من ضيق أو صعوبة التنفس تختلف في شدتها من نوبة لأخرى ومن مريض لآخر ، ويترافق ذلك مع حدوث صفير أثناء الزفير مع سعال مستمر وخصوصاً عند النوم ، وتعود هذه الأعراض في آليتها لحدوث تشنج مع التهاب في جدار الشعب الهوائية وإفرازات لزجة يصعب إخراجها تتجمع في هذه الشعب وتضيقها .

شوضح لنا د. محمد طه شمسي باشا أخصائي الامراض الباطنية بمستشفى الحمادي بالرياض ويؤكد للربو الشعبي أن يظهر في سن مبكرة فيصيب الأطفال وهذا بالطبع يشكل قلقاً للأبوين وخاصة عند أشتدد المرض وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن ، كما يتوجب على الأهل التعامل مع الطفل على أنه سليم يتمتع بجميع مايتمتع به الأطفال الآخرين وأن هذه الحالة هي أزمة سرعان ما تنتهي ليعود الطفل إلى حالته الطبيعية ، وهذا له أثر كبير في الاستجابة السريعة للعلاج.

ومع ملاحظة ازدياد نسبة الإصابة عند الأطفال فقد تم التعرف على بعض الأسباب المسؤولة عن ذلك مثل وجود البنية التحسسية عند الطفل المصاب( مثل: التهاب الأنف التحسسي، والأكزيما) ،أو إصابة أحد أفراد العائلة، والتعرض لدخان السجائر ، ويعتقد بعض الخبراء بأن السبب وراء زيادة المرض عند الأطفال هو التعرض الزائد للمحسسات بينما يعتقد آخرون بأن قلة الرضاعة الطبيعية تحرم الأطفال من الأجسام المناعية التي يأخذها الطفل من أمه ،وبالإضافة لذلك هناك أيضاً الربو الذي يحدث بعد الممارسة الرياضية ، وفي هذه الحالة يجب إعطاء الطفل موسعات الشعب الهوائية قبل البدء بممارسة الرياضة.

يساعد علاج الربو في التحكم بالمرض والحيلولة دون تكرر النوب ولكنه لايؤدي إلى الشفاء النهائي أوالتام ، وعلى مريض الربو أن يلاحظ وبدون موعد النوبات ومدتها وأن يلاحظ العوامل المثيرة لهذه النوب (غبار ،روائح)،وتجنبها إن أمكن .

هناك أدوية كثيرة يمكن استخدامها في العلاج ومنها طريقة البخاخ الموضعي وهي طريقة جيدة وآثارها الجانبية قليلة ، كما أن هناك أدوية حديثة أخرى وموسعات شعبية تعطى عن طريق الفم تساعد في السيطرة التامة والكاملة على المرض.

ونظراً لوجود حالات شديدة من الربو يمكن أن تؤدي إلى تضيق وأنسداد شديد في الشعب الهوائية وبالتالي عدم التمكن من القيام بعملية التبادل الغازي وما يؤدي إليه من نقص في أكسجين الدم وزيادة احتباس غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل يكون مهدد للحياه أحياناً ، ونظراً للأعداد الكبيرة من المصابين بهذا المرض ، وخصوصاً انتشاره الواسع والزائد بين الأطفال فإنه كان لابد من حشد كل الإمكانيات وتضافر الجهود التي تبذل من أجل منع أو تقليل هذا الخطر ، إنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الكادر الطبي من ممرض أوطبيب ومسؤولية المجتمع من مؤسسات صحية وغيرها أن تقوم بحصار هذا المرض ومكافحته بكل ما تملك ، بدءاً من التوعية بالمؤثرات والأعراض والعلاج وكيفية التعامل مع هذا المرض ونهاية بالوقاية من الإصابة بالأزمات ،ولعل ما قام به القطاع الصحي الحكومي الأهلي من تدريب آلاف الأطباء بالإضافة إلى تأسيس لجنة وطنية متخصصة في علاج تشخيص الربو فإن ذلك يدعو إلى الشعور بالراحة والسعادة من أجل رصد هذا المرض ووضع استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع المؤسسات وهيئات المجتمع.