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مؤتمر صحفي لمدرب الهلال قبيل لقاء الأهلي غدا

مؤتمر صحفي لمدرب الهلال قبيل لقاء الأهلي غدا
طلال الغامدي(صدى):

يعقد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو وأحد اللاعبين غداً الإثنين في تمام الـ 6: 20 دقيقة مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الفريق للقاء الأهلي .

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريباتهم صباح اليوم الأحد استعداً للقاء الأهلي ، وذلك بعد عودتهم من راحة السبت التي كانت في أعقاب التأهل لربع نهائي بطولة كأس الحرمين الشريفين .

وشارك في التدريبات ” عبد الله عطيف ” ، و ” سلمان الفرج ” ، بينما خضع المحترف الكوري “جانغ هيون ” لفحوص طبية أكدت إصابته وضرورة خضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع .

ومن المقرر أن يختتم الهلال تدريباته في مران مغلق في تمام الساعة السابعة غداً قبيل المبارة المرتقبة .


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