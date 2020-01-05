مؤتمر صحفي لمدرب الهلال قبيل لقاء الأهلي غدا
يعقد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو وأحد اللاعبين غداً الإثنين في تمام الـ 6: 20 دقيقة مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الفريق للقاء الأهلي .
وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريباتهم صباح اليوم الأحد استعداً للقاء الأهلي ، وذلك بعد عودتهم من راحة السبت التي كانت في أعقاب التأهل لربع نهائي بطولة كأس الحرمين الشريفين .
وشارك في التدريبات ” عبد الله عطيف ” ، و ” سلمان الفرج ” ، بينما خضع المحترف الكوري “جانغ هيون ” لفحوص طبية أكدت إصابته وضرورة خضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع .
ومن المقرر أن يختتم الهلال تدريباته في مران مغلق في تمام الساعة السابعة غداً قبيل المبارة المرتقبة .
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