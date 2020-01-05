بالفيديو.. مشاعل الشحي تٌبكي زوجها بمفاجأة غريبة

أميرة خالد(صدى):

أبكت مشاعل شحي زوجها ـأحمد خميس داخل قاعة السينما، بعد أن حضرت له مفاجأة رومانسية غريبة.

وكان أحمد خميس علي يجلس مع زوجته في انتظار بداية عرض الفيلم، ظنًا منه أنه سيشاهد فيلما دراميا قبل أن يفاجئه صوتها من سماعات القاعة.

وظهرت مشاعل بنفسها على الشاشة، وبدأت توجه كلمات الحب الرومانسية له، مما أدخله في نوبة من البكاء، وأخذ يقبل يدها وسط تصفيق الحاضرين.

وعلق أحمد خميس على المفاجأة الرومانسية من زوجته مشاعل الشحي، قائلا: ما بكيت في حياتي صار لي فترة.. مستحيل.. انا بكيت.. بكيت كتير.