البحرين تؤمن رحلات إخلاء لنقل مواطنيها من العراق

وكالات(صدى):

أكدت طيران مملكة البحرين أنها تعمل على تأمين رحلات إخلاء مواطنيها من جمهورية العراق، وذكرت الشركة – فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم الأحد، أن العمل جار مع أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية ممثلة بسفارة المملكة فى العراق للقيام بعملية الإخلاء.

يذكر أن الساحة العراقية اشتعلت خلال الأيام الماضية، وبالتحديد بعد مقتل قاسم سليمانى قائد فليق القدس، فى العاصمة بغداد، فبعد تهديد إيران بالرد على مقتل أحد أبرز رجالها حيث سقط عدد من الصواريخ مساء اليوم السبت فى المنطقة الخضراء في بغداد، حيث تقع السفارة الأمريكية، كما سقط صاروخ خارج هذه المنطقة بينما تم استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، والتى تقع على بعد 64 كيلو متر شمال بغداد، ووفقا لما نشرته “خلية الإعلام الأمني” العراقية على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” استهدفت الصواريخ ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء ومنطقة الجادرية ببغداد، بالإضافة لقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون وقوع خسائر بشرية.

وبحسب موقع قناة “الحدث”، أدى سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء إلى سماع دوي انفجارين قويين، إلا أنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات.

وأكدت مصادر لقناتي “العربية” و”الحدث” أن الصاروخ الأول سقط في ساحة الاحتفالات وسط المنطقة الخضراء بينما سقط الثاني بالقرب من فندق “بابل” في الجهة المقابلة للسفارة الأميركية، أما الصاروخ الثالث فسقط خارج المنطقة الخضراء، مما أدى لإصابة 3 مدنيين.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء عن وقوع 5 مصابين بسقوط قذيفة على حي الجادرية في بغداد.