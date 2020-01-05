المعكرونة تساعد على التخسيس وإنقاص الوزن

أوتاوا(صدى):

أشارت دارسة حديثة إلى أن تناول المعكرونة يساعد على خسارة الوزن. وهو ما توصل إليه باحثون من جامعة تورنتو ومن مستشفى سان ميشال في كندا.

ووجد هؤلاء أن المعكرونة لا تسبب زيادة الوزن في حال تم تناولها في إطار نظام غذائي يتسم بمؤشر غليسيمي منخفض.

ولفتوا إلى أن هذا الطبق يتسم أيضاً بمؤشر معادل لذلك الخاص بالخضار وأن طريقة طهوه هي التي تجعله يسبب اكتساب الوزن أو العكس.

وذكروا أن ذلك المؤشر قد يصل إلى 40 في حال تم الطهو على طريقة Al dente وأنه يرتفع إلى 55 في حال تم إنضاج المعكرونة جيداً.

وأضافوا في بيان أنه “خلافاً للتوقعات يمكن المعكونة أن تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي طالما أن مؤشرها الغليسيمي منخفض”.

وأشار الدكتور جون سيفنبيبر المشارك في الدراسة إلى أنه يمكن التوصل إلى هذه النتيجة في حال تم تناول هذا الصنف مع أصناف أخرى ذات مؤشر غليسيمي منخفض.