«نيفا» الأسطورية تظهر بتصميم جديد ومميزات مبتكرة

موسكو(صدى):

أعلنت شركة “أفتوفاز” الروسية المصنعة لسيارات “نيفا” (لادا 4X4) عن نموذجها الجديد للسيارة الذي يتمتع بتصميم جديد وميزات أخرى مبتكرة.

تتمتع “نيفا” الجديدة بلوحة معلومات محدثة بالكامل، حيث ظهرت وحدة جديدة للتحكم بدرجة الحرارة، بثلاثة مقابض دوارة، للتحكم في أنظمة دوران الهواء ودرجة الحرارة والمروحة، بالإضافة إلى فتحات جديدة للهواء.

وبالإضافة لذلك هناك مساحة أكبر لمقصورة القفازات في المقدمة، إلى جانب مقبسين على وحدة التحكم، وحصل الموديل الجديد لـ “نيفا” على مجموعة من العدادات للسرعة وسرعة دوران المحرك والحاسوب الآلي الموجود على اللوحة، والذي توسعت وظائفه. وعلى الأرضية حصلت “نيفا” على حاملات للأكواب، ومكان للأشياء الصغيرة.

كذلك طورت مقاعد جديدة أكثر راحة، وحصلت المقاعد الأمامية للسيارات ذات 3 أبواب على آلية مطورة قابلة للطي، وظهر مسندان للرأس للمقعدين الخلفيين، ما أثر بالإيجاب على مستوى الأمان.

كما تم تركيب سقف أكثر كفاءة، مع وحدة “إرا – غلوناس” مدمجة، وهي التي تبعث رسالة فورية إلى أقمار “غلوناس” حال وقوع حادث، والتي تتصل فورا بخدمات الطوارئ في المنطقة. يوجد في السقف أيضا واقيات جديدة للشمس.