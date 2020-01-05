الفوز بكأس السوبر يهدد النصر بالحرمان من نجاح جديد

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من فرحة نادي النصر بإنتزاع الفوز على التعاون والتتويج بلقب السوبر امس السبت إلا أن هناك أزمة قد تواجه النصر بسبب الإنتصار الجديد

وأكد محللون رياضيون أن لقب السوبر قد يحرم النصر من الفوز بلقب الدوري على غرار ما حدث مع الهلال الذي فاز بكأس السوبر عام 2015 ثم فقد لقب الدوري في موسم 2015 – 2016 وانتزعه الأهلي ، وتكرر الأمر مع ” الزعيم ” في 2018 .

كما خسر “الأهلي ” لقب الدوري بموسم 2016 / 2017 بعد حصوله على لقب كأس السوبر .

وكان النصر قد تمكن من إنتزاع الفوز على التعاون بركلات جزاء ، لينجح في فك العقدة والحصول على كأس السوبر بعد خسارته له عامي 2014 ، و2015 .