بالفيديو.. ميريام فارس: الأمير محمد بن سلمان حقق حلمي

بيروت(صدى):

علقت المطربة اللبنانية ميريام فارس على الحفل الغنائي الأول لها بالمملكة ضمن فعاليات “سمرات شتاء الرياض ” .

وأعربت ميريام عن سعادتها البالغة بفكرة الهيئة العامة للترفيه بإقامة الحفل في صحراء المملكة مما جعل التجربة جديدة ومثيرة من نوعها .

وأضافت في لقائها مع قناة “روتانا خليجية ” أن لقاء الجمهور السعودي كان حلمها الذي حققته حكومة المملكة في عهد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، قائلة أن سموه لم يترك منطقة بالمملكة إلا ونشر بها البهجة والسرور وساعد في إرساء الثقافة والفن .