الدكتورة خلود تنشر فيديو نادر لها وهي في المرحلة الإبتدائية
أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود تفاعل كبير بين متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت فيديو نادر لها وهي في مرحلة الطفولة .
وعلقت الدكتورة خلود على الفيديو ، بأنها كانت في المرحلة الإبتدائية وكانت في برامج مسابقات وتلوين للأطفال مع الإعلامية الكويتية القديرة “ماما أنيسة ” .
وأعربت الدكتورة خلود عن سعادتها بالعثور على هذا الفيديو ، مناشدة من لديه مقطع صوته أفضل بأن يرسله لها .
المليليح[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 21 دقيقة
من جد امبيه 😊