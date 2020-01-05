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الدكتورة خلود تنشر فيديو نادر لها وهي في المرحلة الإبتدائية  

الدكتورة خلود تنشر فيديو نادر لها وهي في المرحلة الإبتدائية  
خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود تفاعل كبير بين متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت فيديو نادر لها وهي في مرحلة الطفولة .

وعلقت الدكتورة خلود على الفيديو ، بأنها كانت في المرحلة الإبتدائية وكانت في برامج مسابقات وتلوين للأطفال مع الإعلامية الكويتية القديرة “ماما أنيسة ” .

وأعربت الدكتورة خلود عن سعادتها بالعثور على هذا الفيديو ، مناشدة من لديه مقطع صوته أفضل بأن يرسله لها .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 21 دقيقة

من جد امبيه 😊

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