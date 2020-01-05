31 ألف طالب وطالبة ينجحون في اختبارات خيركم لعام 2019

نايف السالم(صدى):

اختتمت جمعية خيركم بجدة العام 2019 م بنجاح 31881 طالباً وطالبة في اختبارات فروع أجزاء القرآن الكريم منهم 22023 حصلوا على تقدير ممتاز ، في حين أتم 1000 منهم حفظ كتاب الله كاملاً.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن هؤلاء الطلاب – الحفظة والناجحين – هم ثمرة عام كامل تكاتف فيه معلمو الحلقات واسر الطلاب حتى يتم أبنائهم وبناتهم حفظ القرآن وينجحوا في اختبارات الأجزاء ، وذلك لما لمسوه من أثر ايجابي على هؤلاء النخبة من فلذات الأكباد نظير تعلقهم بالقرآن ، والذين غالبهم من المتفوقين في المدارس والجامعات.

وبيّن حنفي أنه خلال عام كامل بلغ عدد الأجزاء المحفوظة 191 ألف جزءاً ، وهو رقم كبير في عرف جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ، وذلك بعد توفيق الله نظير البرامج القرآنية التي تقيمها ( خيركم ) في الحلقات والدور لتحفيز الطلاب من كلا الجنسين على حفظ القرآن بإتقان ، ونيل أعلى الدرجات في الاختبارات حتى يمثلوا مستقبلاً المملكة خير تمثيل في المسابقات العالمية.

يذكر أن جمعية خيركم تضم حلقاتها أكثر من 57 ألف طالبة وطالبة ، وتخرج سنوياً مالا يقل عن 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله يتم تتويجهم بحضور المسؤولين وأعيان محافظة جدة.