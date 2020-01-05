«الفضلي» يستقبل وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية السودان

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة، معالي وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية السودان الدكتور علم الدين عبدالله بشر.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالإنابة المهندس نايف بن غازي الشمري.