بدء القبول بكليات عنيزة للفصل الثاني

سعيد العجل(صدى):

تواصل كليات عنيزة قبول الطلبة من الذكور والاناث لمرحلة البكالوريوس من خريجي الثانوية والدبلوم فوق الثانوي للفصل الدراسي الثاني 1441 وذلك عبر موقع الكليات الالكتروني والذي يشمل كافة معايير القبول التي تعني بالقبول والتسجيل.

وأوضح المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله الشتيوي بان التقديم يتم بشكل إلكتروني مؤكدًا اهمية اختيار الطلبة للتخصص وفق الرغبة والمؤهل العلمي مؤكدًا في نفس الوقت أن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات التقنية والمجتمع حسب الضوابط العلمية المحددة من الكليات في ١٥ تخصص علمي .

وفق مخرجات علمية تؤهل الخريج لدخول سوق العمل بكفاءة علمية متوافقة مع رؤية المملكة 2030 مبيننا إلى إمكانية تحديد وقت الدراسة من خلال اختيار الفترة الصباحية أو المسائية وذلك لاستفادة راغبي إكمال مشوارهم العلمي بما يتناسب مع إمكانياتهم لافتا إلى وجود سكن للطالبات وكذلك نقل من جميع محافظات ومدن القصيم برسوم ملائمة.

وتشتمل التخصصات التي تقدمها كليات عنيزة حقوق ، إدارة موارد بشرية ، إدارة أعمال ، محاسبة ، تسويق ، علم نفس ، هندسة كهربائية ، هندسة مدنية ، عمارة ، ديكور داخلي ، جرافيكس ، هندسة حاسب ، علوم حاسب ، هندسة الطاقة المتجددة ، الأمن السيبراني.

ودعا الشتيوي الطلبة في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكليات مثل مركز ريادة الأعمال ، والمكتبة المجهزة باحدث التقنيات لخدمة الطلاب والطالبات ومركز حلول ، وبطاقة ( تخفيض ) التي تتيح الاستفادة من الخصومات التجارية المميزة على عدد من المجالات الطبية ، التعليمية ، الترفيهية والتجارية وتمنى الدكتور الشتيوي للطلاب والطالبات التوفيق والسداد.