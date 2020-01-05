ترشيح 919 مواطنا للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

​​​أعلنت وزارة الصحة عن ترشيح 919 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 2019/11/10م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات.

وذلك ابتداءً من غدٍ الإثنين الموافق 2020/01/06م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2020/01/16م، وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة أدناه.

1- الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

2- أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

3- الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

4- شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح، وفقًا لنقاط المؤهل والخبرات العملية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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