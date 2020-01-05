معارك ليلية على أشدها في جبهات الضالع

وكالات(صدى):

أعلن مصدر ميداني في جبهة الضالع، إن أعنف المواجهات تواصلت من مساء السبت وحتى فجر اليوم الأحد، على جبهات، باب غلق، تلال عثمان، حبيل العبدي، بيت الشرجي، الجب صبيرة.

وتحدث مراسل نيوزيمن الميداني، فجر الأحد، عن معارك عنيفة جدا استخدمت خلالها كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في شمال وغربي مديرية قعطبة، من باب غلق والفاخر إلى الجب وصبيرة مرورا بتلال ولكمة عثمان ومرخزة والشرجي.

وأكد مصدر عسكري في القوات الجنوبية إلحاق خسائر كبيرة بالمليشيات الحوثية التي حاولت باستماتة التقدم صوب مواقع القوات الجنوبية والمقاومة.

ونفذت القوات الجنوبية المرابطة في لكمة عثمان، المطلة على الفاخر، مساء السبت، هجوما نوعيا ومباغتا على مليشيا الحوثي، بالأسلحة المتوسطة.

وأشارت مصادر ميدانية إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت قرابة ساعة، في وقت مبكر مساء السبت، عقب قصف متجدد على المناطق والقرى السكنية من قبل المليشيات.

ونجحت ضربات القوات الجنوبية في إسكات مصادر النيران في مواقع مليشيا الحوثي، بحسب المصادر ذاتها.

وشهدت جبهات الضالع اشتباكات متقطعة، منذ صباح السبت، وسط حالة تأهب في صفوف القوات الجنوبية.