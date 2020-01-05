بالصور.. حادث تصادم على طريق بيشة – سبت العلايا ووقوع إصابات
شهد طريق “بيشة – سبت العلايا ” أمس السبت حادث تَصادم بين سيارتين من نوع هايلوكس ، أسفر عن عدد من الإصابات .
وقامت الجهات المختصة بمباشرة الحادث ، كما تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى عبر الفرق الإسعافية لتلقي العلاج اللازم .
وناشد الأهالي وزارة النقل بسرعة تنفيذ مشروع ازدواجية الطريق الحيوي بين بيشة وبلقرن الذي أعلنت عنه الوزارة ، إذ أن مرور السيارات بإتجاهات عكسية يسفر عن وقوع الحوادث بشكل متكرر.
جراح[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 16 دقيقة
حنا شعب عايش على المناشده حتى لابسط حقوقه وياليت المناشدة تنفع مسئول ظالم واعلام اظلم حسبي الله عليكم