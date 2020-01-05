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  • نشر : منذ 25 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. حادث تصادم على طريق بيشة – سبت العلايا  ووقوع إصابات

بالصور.. حادث تصادم على طريق بيشة – سبت العلايا  ووقوع إصابات
أبها(صدى):

شهد طريق “بيشة – سبت العلايا ” أمس السبت حادث تَصادم بين سيارتين من نوع هايلوكس ، أسفر عن عدد من الإصابات .

وقامت الجهات المختصة بمباشرة الحادث ، كما تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى عبر الفرق الإسعافية لتلقي العلاج اللازم .

وناشد الأهالي وزارة النقل بسرعة تنفيذ مشروع ازدواجية الطريق الحيوي بين بيشة وبلقرن الذي أعلنت عنه الوزارة ، إذ أن مرور السيارات بإتجاهات عكسية يسفر عن وقوع الحوادث بشكل متكرر.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 16 دقيقة

حنا شعب عايش على المناشده حتى لابسط حقوقه وياليت المناشدة تنفع مسئول ظالم واعلام اظلم حسبي الله عليكم

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