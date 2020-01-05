المملكة تنفي أن واشنطن لم تقم بمشاورتها قبل اغتيال سليماني

الرياض(صدى):

نفى مسؤول لوكالة فرانس برس الأحد أن واشنطن لم تقم بمشاورة الرياض بشأن الضربة التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقال المسؤول لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية بشأن الهجوم الأميركي.

وأضاف : نظرا للتطورات السريعة، تؤكد المملكة أهمية البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد.