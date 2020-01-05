تطور مفاجئ في قضية التحرش الجماعي بفتاة مصرية يثير الغضب
في تصرف مثير للدهشة قررت الفتاة المصرية ضحية التحرش الجماعي في المنصورة المعروفة إعلامياً بـ “فتاة المنصورة ” التنازل عن قضيتها .
وأكدت الفتاة ورفيقتها التي تعرضت هي الأخرى للتحرش أن جميع الذين ألقت الشرطة المصرية القبض عليهم وتم عرضهم أمامهما هم من دافعوا عنها في الواقعة المشينة ليلة رأس السنة .
وأشارت الفتاتان إلى رغبتهما في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل الأهالي ، وتم إخلاء سبيل 7 من المتهمين .
وتسبب رد فعل الفتاة في غضب كبير بالرأي العام المصري وانتقاد لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي إذ كان من المنتظر الإصرار على الإنتقام من المتهمين .
وكانت النيابة العامة المصرية قد ألقت القبض على بعض المتهمين في الواقعة التي شارك فيها عشرات الشباب وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والتحقيق مع أصحاب المحلات التجارية والأهلي ، إلأ أن الضحية آثرت إغلاق القضية بأسرع طريقة .
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المليليح[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 19 دقيقة
مايبغوا مشاكل ولا يحبوا يصير لها أعداء وانتقام منهم .. بس المفروض الشرطه المصرية والنيابة العامة ماتفرج عنهم لأن فيه حق عام والبنات تنازلوا عن حقهم الخاص