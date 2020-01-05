تطور مفاجئ في قضية التحرش الجماعي بفتاة مصرية يثير الغضب

القاهرة(صدى):

في تصرف مثير للدهشة قررت الفتاة المصرية ضحية التحرش الجماعي في المنصورة المعروفة إعلامياً بـ “فتاة المنصورة ” التنازل عن قضيتها .

وأكدت الفتاة ورفيقتها التي تعرضت هي الأخرى للتحرش أن جميع الذين ألقت الشرطة المصرية القبض عليهم وتم عرضهم أمامهما هم من دافعوا عنها في الواقعة المشينة ليلة رأس السنة .

وأشارت الفتاتان إلى رغبتهما في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل الأهالي ، وتم إخلاء سبيل 7 من المتهمين .

وتسبب رد فعل الفتاة في غضب كبير بالرأي العام المصري وانتقاد لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي إذ كان من المنتظر الإصرار على الإنتقام من المتهمين .

وكانت النيابة العامة المصرية قد ألقت القبض على بعض المتهمين في الواقعة التي شارك فيها عشرات الشباب وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والتحقيق مع أصحاب المحلات التجارية والأهلي ، إلأ أن الضحية آثرت إغلاق القضية بأسرع طريقة .

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