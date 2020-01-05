بعد اقتناص السوبر.. رسالة تحدي من حمد الله

نواف السالم(صدى):

علق اللاعب عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، على تتويج فريقه بكأس السوبر على حساب التعاون.

وقال عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، عبر صفحته الشخصية بموقع ” تويتر ” : ” فخور للتتويج باللقب، أشكر كل الجماهير والأنصار على الدعم الذي قدموه.. ” ، مختتما تغريدته بـ ” القادم ” .. في إشارة للتركيز على باقي البطولات في الموسم الحالي.

وحقق نادي النصر لقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، بعد تخطي عقبة التعاون في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الجوهرة المشعة.