سهير رمزي تثير الجدل بصورة جريئة عبر إنستجرام
أثارت الفنانة المصرية سهير رمزي الجدل مجدداً بصورة لها نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات ” إنستجرام ” .
وظهرت الفنانة بصحبة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني ، والإعلامية بوسي شلبي ، وكانت بشعر أشقر وحصت على وضع الماكياج في إطلالة جديدة لها منذ خلعها الحجاب .
وانتقد الجمهور ظهورها بهذا الشكل بعدما كانت حريصة على الحجاب سنوات طويلة ، كما انتقدوا مكياجها الجرئ رغم تقدم عمرها .
الجدير بالذكر أن سهير رمزي من مواليد عام 1950 م ، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والدراما ، وكان سلسل “قصر العشاق ” آخر أعمالها .
كان زمان[ عدد التعليقات: 4125 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله زمان يا سهير رمزي ..
المليليح[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 16 دقيقة
والله كنت أحبها وكان نفسي اتزوجها بس كنت صغير وكانت اكبر ذبحني الحب والتفكير