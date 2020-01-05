سهير رمزي تثير الجدل بصورة جريئة عبر إنستجرام 

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية سهير رمزي الجدل مجدداً بصورة لها نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات ” إنستجرام ” .

وظهرت الفنانة بصحبة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني ، والإعلامية بوسي شلبي ، وكانت بشعر أشقر وحصت على وضع الماكياج في إطلالة جديدة لها منذ خلعها الحجاب .

وانتقد الجمهور ظهورها بهذا الشكل بعدما كانت حريصة على الحجاب سنوات طويلة ، كما انتقدوا مكياجها الجرئ رغم تقدم عمرها .

الجدير بالذكر أن سهير رمزي من مواليد عام 1950 م ، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والدراما ، وكان سلسل “قصر العشاق ” آخر أعمالها .