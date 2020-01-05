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سهير رمزي تثير الجدل بصورة جريئة عبر إنستجرام 

سهير رمزي تثير الجدل بصورة جريئة عبر إنستجرام 
القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية سهير رمزي الجدل مجدداً بصورة لها نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات ” إنستجرام ” .

وظهرت الفنانة بصحبة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني ، والإعلامية بوسي شلبي ، وكانت بشعر أشقر وحصت على وضع الماكياج في إطلالة جديدة لها منذ خلعها الحجاب .

وانتقد الجمهور ظهورها بهذا الشكل بعدما كانت حريصة على الحجاب سنوات طويلة ، كما انتقدوا مكياجها الجرئ رغم تقدم عمرها .

الجدير بالذكر أن سهير رمزي من مواليد عام 1950 م ، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والدراما ، وكان سلسل “قصر العشاق ” آخر أعمالها .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4125 ] نشر منذ 32 دقيقة

والله زمان يا سهير رمزي ..

[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 16 دقيقة

والله كنت أحبها وكان نفسي اتزوجها بس كنت صغير وكانت اكبر ذبحني الحب والتفكير

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