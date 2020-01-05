4 وظائف شاغرة للجنسين في بنك الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن بنك الرياض توفر 4 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء)، لحملة البكالوريوس، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (محاسب)، من خلال برنامج (تمهیر) التدريب على رأس العمل، واشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي: –

محاسب (العدد 4 وظائف).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المالية).

3- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقة.

5- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

والتقديم متاح من اليوم الأحد من خلال البوابة الوطنية ” طاقات ” هنا