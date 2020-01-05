وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال بالرياض
أعلنت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (للرجال)، بعدة تخصصات، للعمل بالمسميات التالية .وذلك وفقاً لطريقة التقديم والتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- معلمين أحياء.
2- معلمين كيمياء.
3- معلمين فيزياء.
4- معلمين صفوف أولية.
5- معلمين حاسب آلي.
6- معلمين لغة انجليزية.
7- معلمين لغة عربية.
8- معلمين تربية فنية.
9- روّاد نشاط.
10- مرشدين طلابيين.
11- محضرين مختبرات.
فيما أوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/01/05م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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