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وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال بالرياض

وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (للرجال)، بعدة تخصصات، للعمل بالمسميات التالية .وذلك وفقاً لطريقة التقديم والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- معلمين أحياء.
2- معلمين كيمياء.
3- معلمين فيزياء.
4- معلمين صفوف أولية.
5- معلمين حاسب آلي.
6- معلمين لغة انجليزية.
7- معلمين لغة عربية.
8- معلمين تربية فنية.
9- روّاد نشاط.
10- مرشدين طلابيين.
11- محضرين مختبرات.

فيما أوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/01/05م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب. ولمزيد من التفاصيل اضغط  هنا


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