وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (للرجال)، بعدة تخصصات، للعمل بالمسميات التالية .وذلك وفقاً لطريقة التقديم والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- معلمين أحياء.

2- معلمين كيمياء.

3- معلمين فيزياء.

4- معلمين صفوف أولية.

5- معلمين حاسب آلي.

6- معلمين لغة انجليزية.

7- معلمين لغة عربية.

8- معلمين تربية فنية.

9- روّاد نشاط.

10- مرشدين طلابيين.

11- محضرين مختبرات.

فيما أوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/01/05م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا