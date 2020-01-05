الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة

الباحة(صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, قلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.