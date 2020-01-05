تعرف على حالات سحب الرخصة وإلغاء النقاط باللائحة التنفيذية الجديدة للمرور

حمود العنزي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور عن تفاصيل نظام ” النقاط ” في اللائحة التنفيذية الجديدة .

وسيتم احتساب المخالفات بعدد نقاط على حسب طبيعة المخالفة ، وعلى أساسها سيتم تحديد العقوبة ، وفقاً للتالي :

1- يُعاقب المخالف بسحب الرخصة حال بلغ عدد النقاط 90 نقطة خلال ثلاث سنوات تُحسب من تاريخ ارتكاب أول مخالفة .

2- إذا تكرر حصوله على 90 نقطة لمرة ثانية تُسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر ، وفي المرة الثالثة يتم سحبها لمدة 6 أشهر .

3- تُسحب الرخصة نهائياً عند حصول المخالف على 90 نقطة للمرة الرابعة خلال المدة المقررة ، ولا يتم استخراج رخصة جديدة إلا بعد سن مع اختياز اختبارات نظرية وعملية ، وبرنامج تأهيلي للقيادة .

4- يتم إلغاء النقاط من سجل المخالف في الحالات التالية :

– إذا لم يصل مجموع المخالفات إلى 90 نقطة .

– عند سحب الرخصة تلغى النقاط التي تم بموجبها قرار السحب وتبقى النقاط الزائدة بسجل المخالف .

– إذا مضى عام على تاريخ ارتكاب آخر مخالفة دون ارتكاب مخالفة أخرى .