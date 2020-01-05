تعرف على حالات سحب الرخصة وإلغاء النقاط باللائحة التنفيذية الجديدة للمرور
كشفت الإدارة العامة للمرور عن تفاصيل نظام ” النقاط ” في اللائحة التنفيذية الجديدة .
وسيتم احتساب المخالفات بعدد نقاط على حسب طبيعة المخالفة ، وعلى أساسها سيتم تحديد العقوبة ، وفقاً للتالي :
1- يُعاقب المخالف بسحب الرخصة حال بلغ عدد النقاط 90 نقطة خلال ثلاث سنوات تُحسب من تاريخ ارتكاب أول مخالفة .
2- إذا تكرر حصوله على 90 نقطة لمرة ثانية تُسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر ، وفي المرة الثالثة يتم سحبها لمدة 6 أشهر .
3- تُسحب الرخصة نهائياً عند حصول المخالف على 90 نقطة للمرة الرابعة خلال المدة المقررة ، ولا يتم استخراج رخصة جديدة إلا بعد سن مع اختياز اختبارات نظرية وعملية ، وبرنامج تأهيلي للقيادة .
4- يتم إلغاء النقاط من سجل المخالف في الحالات التالية :
– إذا لم يصل مجموع المخالفات إلى 90 نقطة .
– عند سحب الرخصة تلغى النقاط التي تم بموجبها قرار السحب وتبقى النقاط الزائدة بسجل المخالف .
– إذا مضى عام على تاريخ ارتكاب آخر مخالفة دون ارتكاب مخالفة أخرى .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8525 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يدفع البلاء،ويكفينا الشر..
جراح[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 24 دقيقة
الرخصة وجواز السفر والهوية الوطنية…في حقيقتهم منح وليس ملك او حق نهائي لأنها لم تذكر في الشريعة الإسلامية
مثل الأملاك الثابته والمنقولة والتي ورد ذكرها في الفقه الإسلامي….وممكن سحب هذه المنح لأسباب قانونية وعلى المتضرر اللجوء للقضاء