هيونداي i20 N القادمة تظهر في تصميم تخيلي أنيق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسعى هيونداي عن طريق طراز هاتشباك جديد يُدعى i20 وكذلك نسخة أقوى منه تحت اسم i20 N إلى المنافسة في المزيد من الفئات، لقد رأينا بالفعل صورًا للنسخة الاختبارية من i20 N على حلبة نوربيرج رينج، وهو ما دفع بعض المصممين لتخيل السيارة القادمة باستخدام الفوتوشوب، والنتيجة تبدو جميلة للغاية.

تشترك i20 N في الكثير من الأشياء مع i30 N وفيلوستر N، مثل المشتت المصنوع من ألياف الكربون واللمسات الحمراء على أجزاء مختلفة من السيارة، والجنوط ذو العشرة قوائم والإطارات المخصصة للأداء، بالإضافة إلى ذلك، حصلت i20 N في هذا التصميم التخيلي على شبك أمامي أكبر ومشتت خلفي صغير، وفتحات تهوية أكثر وضوحًا.

ما نعرفه حتى الآن فيما يخص المحركات هو أن i20 N القادمة على الأرجح ستحصل على نسخة من محرك هيونداي التوربيني سعة 1.6 لتر، وهو المحرك الموجود في سيارة الكروس أوفر “توسان”، والذي يولد قوة تبلغ 176 حصان، ولكن بالنظر إلى المنافسة في هذه الفئة، نعتقد أن القوة النهائية للمحرك من الممكن أن تصل إلى 200 حصان.