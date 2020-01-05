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فتاة خليجية تنتقم من شاب خدعها بعلاقة عاطفية عبر الإنترنت

فتاة خليجية تنتقم من شاب خدعها بعلاقة عاطفية عبر الإنترنت
أبو ظبي(صدى):

تحقق النيابة العامة بدبي في واقعة مثيرة للتغرير بفتاة إماراتية عبر الإنترنت ومحاولة ابتزازها والنصب عليها .

وروت الفتاة التي لجأت إلى الأجهزة الأمنية للتخلص من معاناتها مع شاب بلا ضمير القصة منذ بدايتها ، حيث أكدت أنها تعرفت عليه عبر موقع للزواج والتعارف إذ كانت تريد الزواج بشاب من جنسيتها .

وبالفعل أوهمها المتهم أنه إماراتي وتطورت علاقتهما لمدة عام كامل ، وعندما فتحت له الأبواب لخطبتها فوجئت بأنه وافد فتركته على الفور بسبب كذبه وخداعه لها .

ولم تتوقف ألاعيب الشاب عند هذا الحد ، إذ ظل يلاحقها خاصةً بعد تقدم آخر لخطبتها وهددها بنشر صور لها في الشوارع وحاول ابتزازها بمبالغ مالية حتى قررت الإبلاغ عنه لتتخلص من الكابوس الذي بات يهددها في البيت والعمل .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1975 ] نشر منذ 22 دقيقة

سنة كامله يا فالحه وتوك تكتشفين

[ عدد التعليقات: 4116 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ينطبق عليها .. الحب أعمى ….!!

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