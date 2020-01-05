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حساب المواطن يوضح مدى تأثر الدعم بإستقدام العمالة المنزلية

حساب المواطن يوضح مدى تأثر الدعم بإستقدام العمالة المنزلية
حمود العنزي(صدى):

جدد برنامج حساب المواطن التأكيد على عدم تأثر صرف الدعم بإستقدام العمالة المنزلية .

وأكد “حساب المواطن ” رداً على أحد المتسائلين ، أن استقدام المستفيد للعمالة لا علاقة له بمعايير الإستحقاق ، وأنه يُشترط فقط الإفصاح عن الدخل ، بجانب الإفصاح عن الدخل الإضافي للمستفيد بإختيار تصنيف ” غير ذلك ” من نوع ومصدر الدخل .

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يقرر صرف الدعم بعد استيفاء شروط الأهلية والإستحقاق وتحدد قيمة الدعم على أساس دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم .


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