يمكن ممارستها بالمنزل.. تمارين لعلاج خشونة الركبة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

خشونة الركبة من الأمراض المزمنة التي ترهق الكثير ، وتزداد حدتها في الشتاء بسبب انخفاض درجة حرارة الطقس ما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، فيتسبب في قلة تدفق الدم المحمل بالأكجسين إلى المفاصل، الأمر الذي يؤثر سلبًا على ليونة الغضاريف.

وبما أن خشونة الركبة مرض مزمن فتحتاج إلى علاج دائم، مع ممارسة بعض التمرينات التي تساهم في تخفيف حدة الآلام وفقا لما ذكره موقع “webmd”.

يساهم تمرين تحريك المفصل في اتجاه واحد من خلال رفع الساق إلى الأعلى وخفضها مع التبديل في تمدد العضلات المحيطة بالركبة، وتحسين مرونتها، وتساهم في تقليل الشعور بالألم وتخفيف حدة الخشونة.

ويجب الإحماء أولا من خلال المشي على القدم لمدة 5 دقائق، ثم الاستلقاء على الظهر وعمل التمرين لمدة 20 ثانية وتكراره 5 مرات.

ويعتمد تمرين الضغط على الكعب الأيسر وفرد الساق، مع التبديل وذلك لمدة 20 ثانية، وتكراره مرتين على تمدد وتقوية العضلات المحيطة بمفصل الركبة.