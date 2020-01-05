موعد التشغيل الكامل لمطار الملك عبدالعزيز الجديد

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء ، أنه من المتوقع أن يتم التشغيل الكامل لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في رمضان القادم.

ولفت إلى أنه حاليا تمت زيادة عدد الرحلات بإضافة 13 محطة دولية جديدة، ليصل الإجمالي إلى 27 محطة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الرحلات المغادرة والقادمة للمطار يبلغ 4900 رحلة على متنها 654 ألف مسافر، وتم نقل أكثر من 2.5 مليون مسافر على متن 30 ألف رحلة منذ بداية تشغيل الصالة رقم 1 في المطار في مايو الماضي 2018.

وقال ” الرؤساء” إنه سيتم قريبا تشغيل الصالة 1 في المطار الجديد، في إطار سعي هيئة الطيران المدني لتنفيذ إستراتيجية الخصخصة، مبينا أن هناك خطة لذلك، لرفع القدرة التشغيلية للمطارات لتحسين تجربة المسافر.