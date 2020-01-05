بالفيديو.. تصريحات «فيتوريا» بعد كأس السوبر تثير الجدل حول مستقبله مع النصر
تسببت تصريحات مدرب النصر “روي فيتوريا ” عقب حصول الفريق على كأس السوبر أمس السبت ، في جدل كبير بشأن مستقبله مع ” العالمي ” .
ورفض فيتوريا توضيح ما إذا كان سيستمر مع النصر خاصة ًمع تردد أنباء عن رحيله بنهاية الموسم .
وقال مدرب النصر في لقاء تليفزيوني بعد سؤاله عن مستقبله مع الفريق : يجب علينا الاحتفال الآن باللقب الذي حققناه ثم نستعد للمباراة المقبلة المهمة، ولا مجال الآن للحديث عن ذلك الأمر .
وأضاف: حققنا بطولة مهمة للغاية وفي توقيت جيد ويجب علينا الاستمتاع بما قدمنا، نحن نريد الاستمرار على نفس النهج ، مهدياً السوبر إلى الجمهور الشغوف بالنصر وكل اللاعبين والعاملين بالنادي الذين ساهموا في نجاح الموسم .
الجدير بالذكر أن عقد فيتوريا ينتهي بنهاية الموسم الجاري وكانت هناك أنباء تتردد حول رغبة أندية في التعاقد معه .
المليليح[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 23 دقيقة
قال مدرب النصر في لقاء تليفزيوني بعد سؤاله عن مستقبله مع الفريق : يجب علينا الاحتفال الآن باللقب الذي حققناه ثم نستعد للمباراة المقبلة المهمة، ولا مجال الآن للحديث عن ذلك الأمر .
الله يهديك ياطلال الغامدي العنوان يختلف عن صلب الموضوع ليه اسلوبكم كذا ليه تحاولوا تحبطوا النصر الناس فرحانين بالبطولة وانتوا محبطين وحقودين