«ترامب» كان مستجماً ويأكل الآيس كريم أثناء الغارة الأمريكية لقتل «سليماني»

واشنطن(صدى):

على الرغم من التصعيد الإيراني المتوقع على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني ، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في أفضل حالاته المزاجية أثناء عملية الإغتيال بالطائرة الأمريكية المسيرة .

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن ” ترامب ” كان يتناول وجبة من اللحم والآيس كريم أثناء تنفيذ الغارة الأمريكية .

وكان ترامب مستجماً بمنتجع ” مار لاجو ” أثناء الضربة الأمريكية وأكمل ” الآيس كريم ” ثم قام بنشر العلم الأمريكي على ” تويتر ” بعد وصوله أنباء إتمام العملية بنجاح .

الجدير بالذكر أن ترامب ” 72 ” عام يمتنع عن الكحول والسجائر ، لكنه يفضل الكوكاكولا لايت ، والوجبات السريعة وشرائح اللحم مع الصلصة والبطاطس التي يعدها له الطهاه بشكل خاص في البيت الأبيض .