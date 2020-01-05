«ترامب» كان مستجماً ويأكل الآيس كريم أثناء الغارة الأمريكية لقتل «سليماني»
على الرغم من التصعيد الإيراني المتوقع على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني ، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في أفضل حالاته المزاجية أثناء عملية الإغتيال بالطائرة الأمريكية المسيرة .
وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن ” ترامب ” كان يتناول وجبة من اللحم والآيس كريم أثناء تنفيذ الغارة الأمريكية .
وكان ترامب مستجماً بمنتجع ” مار لاجو ” أثناء الضربة الأمريكية وأكمل ” الآيس كريم ” ثم قام بنشر العلم الأمريكي على ” تويتر ” بعد وصوله أنباء إتمام العملية بنجاح .
الجدير بالذكر أن ترامب ” 72 ” عام يمتنع عن الكحول والسجائر ، لكنه يفضل الكوكاكولا لايت ، والوجبات السريعة وشرائح اللحم مع الصلصة والبطاطس التي يعدها له الطهاه بشكل خاص في البيت الأبيض .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 19 دقيقة
لم يوجد استنكار عربي او إسلامي..إلا من دولة لبنان خوي الشيطان إيران..وتركيا التي تسير على خطى إيران في التدخل في الشئون الداخلية العربية.
بعد أن شجعتها دولة قطر ببناء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية..
بعدها فكر اردوغان ولسان حاله يقول من قدي انا الوريث للاستعمار العثماني.