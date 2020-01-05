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وظائف إدارية شاغرة بشركة العرض المتقن للخدمات التجارية بالباحة

وظائف إدارية شاغرة بشركة العرض المتقن للخدمات التجارية بالباحة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للرجال بمدينة الباحة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : مساعد إدراي ” عدد وظيفة واحدة ” .
الشروط :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص له صلة .
3- لا يشترط الخبرة .

وأوضحت إدارة الشركة أن الراتب 5.500 ريال ، على أن يتم الإلتزام بالمها المطلوبة مثل المهام المكتبية والمساعدة الإدارية ، وغيرها من المهام ذات الصلة .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح من اليوم الأحد الموافق 5/ 1/ 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــا .


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