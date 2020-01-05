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وظيفة تقنية شاغرة في شركة نجم لخدمات التأمين

وظيفة تقنية شاغرة في شركة نجم لخدمات التأمين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نجم لخدمات التأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن، لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظيفة تقنية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وجاءت الوظيفة بمسمى (مُهندس الدفاع والأمن السيبراني Cyber Security Defense Engineer)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تنقل عن 3 سنوات في مجال الدفاع والأمن السيبراني.
3- يفضّل حصوله على شهادات بمجال الأمن السيبراني، مثل (CCFP ، CEH ، CySA + ، Security).
وقالت إن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2020/01/05م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) هنــــــــــــا .


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