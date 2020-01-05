أكاديمية الحوار تنفّذ 335 برنامجاً تدريبياً بكافة مناطق المملكة خلال العام 2019م

سعيد العجل(صدى):

نفذت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال العام 2019م، 335 برنامجاً تدريبياً في مختلف مناطق المملكة، استفاد منها 8140 متدرباً ومتدربة يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

وشملت البرامج التدريبية 15 برنامجاً للمدرب المعتمد، أسهمت في إعداد 467 مدربا معتمدا من الجنسين في عدة مدن حول المملكة. فيما بلغ عدد البرامج المعتمدة لموظفي الدولة 185 برنامجا استفاد منها 4069 موظفا وموظفة. كما نفذت الأكاديمية برامج تدريبية كخدمة مجتمعية بلغ عددها 135 برنامجاً استفاد منها 3604 من المتدربين والمتدربات.

ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال البرامج التي تنفذها أكاديمية الحوار إلى اعتماد التدريب المجتمعي كإحدى الأدوات الهامة في ترسيخ وتنمية ثقافة الحوار وتكريسها في المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، ليصبح أسلوباً ومنهجاً في التعامل مع مختلف القضايا والشؤون الحياتية العامة والخاصة، وجعله طبعا وسلوكا تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري، انطلاقا مما يشكّله من جانب جوهري مهم من جوانب استراتيجيتها لتعزيز المشاركة المجتمعية عبر التعاون مع الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع.

وتشمل تلك البرامج عددا من المسارات والحقائب التدريبية التي وضعت وفق خطط استراتيجية قام بإعدادها وتطويرها عدد من المختصين والمدربين المعتمدين، والتي تتنوع ما بين التدريب المجتمعي، والحوار الأسري، والحوار التربوي، والحوار الحضاري (جسور)، والحوار مع الطفل، والحوار من أجل السلام، والحوار الإعلامي، والحوار الرياضي، والحوار الفكري، ومهارات الحوار، والتواصل مع الحاج والمعتمر والزائر.

وتتضمن قائمة الجهات الحكومية والأهلية المستفيدة من البرامج التدريبة كلا من وزارة التعليم، وزارة الحرس الوطني، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الصحة، قوات أمن المنشآت، جامعة الملك سعود، وزارة العدل، وزارة الإعلام، وزارة الدفاع، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جامعة الأميرة نورة، جامعة الملك خالد، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، مؤسسة وقف القدوة، جمعية التنمية الأسرية، الغرفة التجارية، جمعية الملك عبدالعزيز في مدينة حائل، شركة تطوير تقنيات التعليم، جامعة نجران، النادي الأدبي بالقصيم، إذاعة جدة، المركز الطبي التخصصي بجدة، جمعية بنيان، شركة باسقات، جامعة الدمام.