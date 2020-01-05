«تامر حسني» يحي حفل غنائي بجدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للترفية عن تنظيم حفل غنائي للفنان المصري تامر حسني مساء يوم السبت المقبل في محافظة جدة ، وذلك على مسرح حديث بأرض سماء الغربية .

وسيؤدي تامر حسني باقة متنوعة من أغانيه ، وسط ترحيب كبير من جانب الجماهير ، خاصة ً وأنها ليست المرة الأولى له لإقامة حفل بالمملكة .

وكان تامر حسني قد شارك مؤخراًفي حفل غنائي مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، وحقق نجاح هائل مع الإقبال والتفاعل الكبير .