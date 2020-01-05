«تامر حسني» يحي حفل غنائي بجدة
كشفت الهيئة العامة للترفية عن تنظيم حفل غنائي للفنان المصري تامر حسني مساء يوم السبت المقبل في محافظة جدة ، وذلك على مسرح حديث بأرض سماء الغربية .
وسيؤدي تامر حسني باقة متنوعة من أغانيه ، وسط ترحيب كبير من جانب الجماهير ، خاصة ً وأنها ليست المرة الأولى له لإقامة حفل بالمملكة .
وكان تامر حسني قد شارك مؤخراًفي حفل غنائي مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، وحقق نجاح هائل مع الإقبال والتفاعل الكبير .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 25 دقيقة
الأوضاع حولنا متوترة جدا بعد مقتل سليماني وانتقام إيران والسعودية ضمن أهدافها وايضا في عين الحدث.
وأجزم وصلت الاستعدادت ودرجة اليقضة للجيش السعودي والحرس الوطني والاستخبارات..والقطاعات اللوجستية للمستوى العالي جدا…تحسبا لأي عمل معادي للوطن يطرأ
وبعد كل هذا تقام احتفلات غنائية..هذه بلادة ما بعدها بلادة وعدم حس بالمسؤولية الوطنية