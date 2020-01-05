أخيرًا اليونايتد يُطلق صراح بوغبا

ماجد محمد(صدى):

حدد مانشستر يونايتد شرطا للموافقة على رحيل لاعبه الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، دفع إدارة ناديه لسرعة ضم بوغبا، والتفوق على يوفنتوس بشأن حسم الصفقة.

وأبلغ اليونايتد، نادي إنتر بأنه يريد ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل السماح بانتقال بوغبا إلى ”سان سيرو“.

وأوضحت الصحيفة أن بوغبا أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى كونتي، الذي سبق أن عمل معه خلال فترة وجوده برفقة يوفنتوس.