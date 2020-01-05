تسريب خطير يفضح علاقة أردوغان بإخوان السودان

الخرطوم(صدى):

انتشر تسريب لأحد اجتماعات الإخوان في السودان، فضح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وكشف علاقته مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

وكشف مسؤول بحزب المؤتمر الوطني المحلول في السودان عن عمق العلاقة التاريخية مع النظام الإخواني في تركيا وأكد أن التجربة التركية أخذت خطوطها العريضة من السودان وأنهم عند تأسيس حزبهم كان اسمه السلامة والآن هم نوارة للعالم الإسلامي بفضل العمل السري المتضمن عملاً عسكريا كبيرا قاموا به لتثبيت أركان التنظيم.

وقال إن معظم الحوادث التي تم تنفيذها في السودان كان تحت علم الاتراك ونظامهم بقيادة اردوغان.

وأضاف : نحن بالفعل حركة إسلامية ذكاؤنا لم ينعدم على الإطلاق. ولكن اصطدم بواقع علماني.. وعليه فق خرج اردوغان وآخرون وقاموا بعمل تنظيم جديد.