حارس ريال مدريد: مستعدون لمواجهات السوبر في السعودية

ماجد محمد(صدى):

قاد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، فريقه إلى الفوز خيتافي خارج أرضه بنتيجة 3/0، معبراً عن استعداده لمواجهة فالنسيا الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر بالسعودية.

وكان الحارس البلجيكي الدولي قدم أداء رائع بتصدياته الرائعة على مدار شوطي المباراة التي احتضنها ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز)، خاصة في الشوط الأول، والتي قادت الفريق للفوز بالنقاط الثلاث.

وعن لقاء نصف نهائي السوبر أكد كورتوا أن الجميع مستعد لكأس السوبر، والكل في حالة جيدة، وسنخوض البطولة ونحن ندرك أننا قريبون من أول لقب في الموسم أمام 3 فرق كبيرة

يشار أنه من المقرر أن يُسافر ريال مدريد إلى السعودية لخوض مُباراة نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني ضد فالنسيا في الثامن من يناير الجاري، على أن يكون النهائي إذا ما تأهل أمام إما جاره اللدود أتليتكو مدريد، أو غريمه التقليدي برشلونة.