سبب الإلغاء المفاجئ لحفل «أنغام» بعد ظهورها على المسرح بموسم شتاء الرياض
فاجأت إدارة موسم شتاء الرياض الجمهور بإلغاء حفل الفنانة المصرية أنغام والفنان عبدالله الرويشد، في صحارى سيتي بالرياض بعد انطلاق الحفل بالفعل وآداء ” أنغام ” بعض الأغاني .
وقدمت إدارة الموسم اعتذارها للجمهور مؤكدة أن السبب يعود لسوء الأحوال الجوية ، حيث تم قطع الحفل ولم تأي فقرة ” الرويشد ” .
وقالت ” عبر تويتر ” : نعتذر منكم، وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد بسبب الأحوال الجويَّة المفاجئة ,
لللل[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 22 دقيقة
نسال الله ان يعاملكم بعدله