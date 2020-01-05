سبب الإلغاء المفاجئ لحفل «أنغام» بعد ظهورها على المسرح بموسم شتاء الرياض

أميرة خالد(صدى):

فاجأت إدارة موسم شتاء الرياض الجمهور بإلغاء حفل الفنانة المصرية أنغام والفنان عبدالله الرويشد، في صحارى سيتي بالرياض بعد انطلاق الحفل بالفعل وآداء ” أنغام ” بعض الأغاني .

وقدمت إدارة الموسم اعتذارها للجمهور مؤكدة أن السبب يعود لسوء الأحوال الجوية ، حيث تم قطع الحفل ولم تأي فقرة ” الرويشد ” .

وقالت ” عبر تويتر ” : نعتذر منكم، وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد بسبب الأحوال الجويَّة المفاجئة ,