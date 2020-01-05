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بالصور.. الأمطار تعيق الحركة المرورية على الدائري الجنوبي في الرياض

بالصور.. الأمطار تعيق الحركة المرورية على الدائري الجنوبي في الرياض
الرياض(صدى):

نوهت إدارة مرور منطقة الرياض قائدي المركبات بوجود تجمع لمياه الأمطار على الدائري الجنوبي، وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجتها.

وكانت منطقة الرياض، شهدت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على كل من الشرقية، الرياض، وتبوك، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 90454 ] نشر منذ 33 دقيقة

ماشاء الله تبارك الله ..

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