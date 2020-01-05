«الزعاق» يحذر من انخفاض شديد في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية عن انخفاض شديد في درجات الحرارة هذا الأسبوع بالتزامن مع نهاية موسم المربعانية .

وقال “الزعاق ” في حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن البرودة ستكون هي السمه السائدة خلال هذا الأسبوع ، كما يٌقال في التراث “إذا سلمت علينا بكف الدفء وادعتنا بكف البرودة ” والمقصود أن المربعانية اذا دخلت بدفء تنتهي ببرودة .

وأضاف أن يوم السبت المقبل سيكون أول الشبط ، منبهاً على الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة .