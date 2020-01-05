«الزعاق» يحذر من انخفاض شديد في درجات الحرارة الأسبوع الحالي
كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية عن انخفاض شديد في درجات الحرارة هذا الأسبوع بالتزامن مع نهاية موسم المربعانية .
وقال “الزعاق ” في حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن البرودة ستكون هي السمه السائدة خلال هذا الأسبوع ، كما يٌقال في التراث “إذا سلمت علينا بكف الدفء وادعتنا بكف البرودة ” والمقصود أن المربعانية اذا دخلت بدفء تنتهي ببرودة .
وأضاف أن يوم السبت المقبل سيكون أول الشبط ، منبهاً على الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90454 ] نشر منذ 54 دقيقة
ربنا يكون باالعون ..