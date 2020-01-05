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مركز رؤية لطب وجراحة العيون يعلن عن وظائف نسائية شاغرة

مركز رؤية لطب وجراحة العيون يعلن عن وظائف نسائية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز رؤية لطب وجراحة العيون عن توفر وظائف شاغرة للنساء من حملة البكالوريوس بمسمى وظيفي أخصائية بصريات ، وفقاً للشروط التالية :

– درجة البكالوريوس في التخصص.
– إجادة اللغة الانجليزية
– إجادة الحاسب الآلي ، يُفضل خبرة سابقة بالمراكز الطبية .

وأوضح المركز أن أوقات العمل ستكون من يوم الأحد إلى يوم الخميس (9:00 صباحاً حتى 12:00 مساءً) و من (4:00 مساءً حتى 9:00 مساءً). ،و ستكون يوم السبت من (9:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً). ، أما الجمعة سيكون أجازة .
وأكد المركز أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 5 / يناير / 1020 ، وذلك عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).


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