اخسري 22 كيلو جراما من وزن بخطوات سهلة وآمنة

أميرة خالد(صدى):

يبحث الكثير منا عن طرق ووسائل لخسارة الوزن بسرعة دون بذل الكثير من المجهود وبطرق آمنة.

ونرصد بعض الإرشادات البسيطة التي تساعد على فقدان 12 كيلوجرامًا خلال عدة أشهر، وفقًا لموقع “Health line”.

يجب في البداية التوقف عن الأطعمة المصنعة، مثل النودلز والمقرمشات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة، حيث تزيد تلك الأطعمة من مخاطر الإصابة بالسمنة.

لابد من تناول كمية أكبر من البروتينات ؛ فيساعد تناول كمية كبيرة من البروتين لمدة 12 أسبوعًا على تسريع فقدان الوزن، حيث تزيد من الشعور بالشبع.

من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالألياف ؛ فتساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالامتلاء والشبع لأطول فترة.

ويعد شرب المياه بكمية كبيرة من أهم الإرشادات لفقد الوزن؛ فتعزز المياه من قدرة الجسم على فقدان الوزن بشكل سريع وآمن.

ولابد من الحفاظ على المشي ؛ فيجب الحرص على ممارسة النشاط البدني من أجل زيادة معدل الحرق في الجسم وخسارة الوزن بشكل آمن وسريع.