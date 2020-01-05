جماهير إسبانيول تصف بيكيه بالشاذ وتٌهين شاكيرا

نواف السالم(صدى):

فتحت جماهير إسبانيول النار على لاعب برشلونة جيرارد بيكيه وزوجته شاكيرا في المباراة التي جمعت برشلونة وإسبانيول ، على ملعب ”باور 8“ في المرحلة الـ19 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وانتهت المباراة بين الفريقين 2- 2، ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي انتصر بثلاثية نظيفة خارج أرضه على خيتافي، ولا يزال إسبانيول في ذيل الجدول برصيد 11 نقطة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن إن بيكيه وزوجته شاكيرا تعرضا إلى إهانات متواصلة من جماهير إسبانيول، والتي وصفت قائد البلوغرانا بـ“الشاذ“ أو مثلي الجنس.

وأشارت إلى أن بيكيه توجه إلى حكم المباراة كارلوس ديل سيرو غراند، وأبلغه بتعرضه لإهانات من جانب جماهير إسبانيول، إلا أن الحكم لم يتخذ أي إجراء.