«جزائية مكة» : السجن والغرامة لـ 6 موظفين بجامعة بينهم عمداء سابقون بتهم الفساد

نايف السالم(صدى):

قررت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الحكم على6 موظفين بإحدى الجامعات بينهم عمداء سابقون بالسجن والغرامة ، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بجرائم تبديد المال العالم والتزوير وغيرها من تهم الفساد .

وكشفت مصادر أنه تم تغريم موظفين منهم بـ 200 الف ريال في تهمة ” عقود التشغيل” ، بينما تم تغريم موظفين آخريًن 200 الف ريال بتهمة التزوير ، كما تم الحكم بالسجن عامين على اثنين منهم والغرامة 50 الف ريال لتهمة الإختلاس ، وفقاً لصحيفة محلية .

وأكدت تحقيقات أن المتهمين قاموا بقصر التعاقد على شركات مينة بالشراء المباشر ، وقاموا بالتدخل في مناقصات وترسيتها على شركات معينة ، وغيرها من الأفعال استغلالاً للنفوذ الوظيفي .