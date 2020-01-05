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  3. «جزائية مكة» : السجن والغرامة لـ 6 موظفين بجامعة بينهم عمداء سابقون بتهم الفساد

«جزائية مكة» : السجن والغرامة لـ 6 موظفين بجامعة بينهم عمداء سابقون بتهم الفساد

«جزائية مكة» : السجن والغرامة لـ 6 موظفين بجامعة بينهم عمداء سابقون بتهم الفساد
نايف السالم(صدى):

قررت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الحكم على6 موظفين بإحدى الجامعات بينهم عمداء سابقون بالسجن والغرامة ، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بجرائم تبديد المال العالم والتزوير وغيرها من تهم الفساد .

وكشفت مصادر أنه تم تغريم موظفين منهم بـ 200 الف ريال في تهمة ” عقود التشغيل” ، بينما تم تغريم موظفين آخريًن 200 الف ريال بتهمة التزوير ، كما تم الحكم بالسجن عامين على اثنين منهم والغرامة 50 الف ريال لتهمة الإختلاس ، وفقاً لصحيفة محلية .

وأكدت تحقيقات أن المتهمين قاموا بقصر التعاقد على شركات مينة بالشراء المباشر ، وقاموا بالتدخل في مناقصات وترسيتها على شركات معينة ، وغيرها من الأفعال استغلالاً للنفوذ الوظيفي .


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