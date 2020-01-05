ارتفاع حصيلة القتلى بسوريا إلى 1873 بينهم 270 طفل على يد القوات التركية

دمشق(صدى):

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة القتلى السوريين على يد قوات الجيش التركي إلى 1873 مدني ، منذ التدخل التركي في الصراع بسوريا منذ عام 2011 ، بينهم 270 طفل ، و165 امرأة .

وأضاف أن العمليات العداونية على سوريا والتي قام ” أردوغان ” بتسميتها ” “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” وغيرها من الأسماء الوهمية لتحسين صورته ، أسفرت عن تهجير وتشريد عشرات آلاف المدنيين وسط أوضاع إنسانية مأساوية .

وبلغ عدد القتلى على يد حرس الحدود التركي 445 مدنيا، منهم 324 رجلا وشابا و79 طفلا دون الثامنة عشر، و42 مدنية فوق سن الـ 18 ، وسط انتهاكات مستمرة وتأجيج للصراع على خلاف مايدعيه المسؤولون الأتراك .