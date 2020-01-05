ارتفاع حصيلة القتلى بسوريا إلى 1873 بينهم 270 طفل على يد القوات التركية
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة القتلى السوريين على يد قوات الجيش التركي إلى 1873 مدني ، منذ التدخل التركي في الصراع بسوريا منذ عام 2011 ، بينهم 270 طفل ، و165 امرأة .
وأضاف أن العمليات العداونية على سوريا والتي قام ” أردوغان ” بتسميتها ” “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” وغيرها من الأسماء الوهمية لتحسين صورته ، أسفرت عن تهجير وتشريد عشرات آلاف المدنيين وسط أوضاع إنسانية مأساوية .
وبلغ عدد القتلى على يد حرس الحدود التركي 445 مدنيا، منهم 324 رجلا وشابا و79 طفلا دون الثامنة عشر، و42 مدنية فوق سن الـ 18 ، وسط انتهاكات مستمرة وتأجيج للصراع على خلاف مايدعيه المسؤولون الأتراك .
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