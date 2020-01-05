«الصائغ» مٌهدد بالإبعاد عن قلعة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن رئيس نادي الأهلي أحمد الصائغ، يواجه خطر الإبعاد عن الرئاسة بعد الأزمة الأخيرة مع الأمير فيصل بن مشعل .

وقالت المصادر إن المخالفات التي تواجهها الإدارة تم مناقشتها في الجمعية العمومية غير العادية والرفع بها للهيئة العامة للرياضة والتي قد يعاقب بالإبعاد من كرسي الرئاسة في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

على جانب أخر، دخل لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سلمان المؤشر الفترة الحرة والتي تتيح له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة الراقي.