أول قرار للحكومة اليابانية بعد هروب «غصن» المثير

طوكيو(صدى):

في أول قرار لوزارة العدل اليابانية بعد هروب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غضن من الإقامة الجبرية ، أمرت وزير العدل باليابان ” ماساكو موري ” بتشديد إجراءات الهجر .

وقالت في بيان لها : رحيل غصن “غير القانوني على ما يبدو”، أمر مؤسف للغاية سنحقق في الواقعة لكشف الحقيقة ، مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته .

وأضافت الوزيرة : تهرب “غصن” من الكفالة، لا يمكن تبريره، وأن المحكمة قد ألغتها .

وكان “غصن ” الرئيس السابق لشركة نيسان قد فاجأ الجميع ممغادرته إلى لبنان رغم الإقامة الجبرية المفروضة عليه إذ كان يواجه اتهامات بالفساد زارتكاب مخالفات مالي وتم الإفراج عنه بكفالة ثم فُرضت عليه الإقامة الجبرية .